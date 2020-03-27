В США заявили, что на Китае лежит «особая ответственность» за помощь миру в борьбе с коронавирусом
Директор отдела ресурсов иностранного содействия госдепартамента США Джеймс Ричардсон заявил, что Китай просто обязан помогать миру противостоять пандемии коронавируса COVID-19, потому что власти КНР якобы «скрыли информацию о случившемся в Ухане».
«Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане», - приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.
Карта распространения коронавируса
Как писал сайт kp.ru, 26 марта общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Штатах превысило 82 тысячи – это больше, чем в любой другой стране мира, в том числе и в КНР.. Причем, как объяснил президент Дональд Трамп, это только потому, что в Америке хорошо налажена система тестирования, а какие цифры в Поднебесной, «никто не знает».
Между тем, Китай справился со вспышкой коронавируса, но на днях в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.
Китай ведет ожесточенную борьбу с COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хроники коронавируса: В Китае стало легче дышать, а в Таиланде обезьяны атакуют города
Как живут страны, оказавшиеся в карантине из-за мировой пандемии COVID-2019 (подробности).
КСТАТИ
Как не заразиться коронавирусом: все главные правила
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»