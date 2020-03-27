В США заявили, что на Китае лежит «особая ответственность» за помощь миру в борьбе с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T07:05:27+03:00

В госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

По словам представителя госдепартамента, Пекин виноват в том, что «скрыл информацию о случившемся в Ухане»

Изменить размер текста: A A

Директор отдела ресурсов иностранного содействия госдепартамента США Джеймс Ричардсон заявил, что Китай просто обязан помогать миру противостоять пандемии коронавируса COVID-19, потому что власти КНР якобы «скрыли информацию о случившемся в Ухане».

«Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане», - приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Карта распространения коронавируса

Как писал сайт kp.ru, 26 марта общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Штатах превысило 82 тысячи – это больше, чем в любой другой стране мира, в том числе и в КНР.. Причем, как объяснил президент Дональд Трамп, это только потому, что в Америке хорошо налажена система тестирования, а какие цифры в Поднебесной, «никто не знает».

Между тем, Китай справился со вспышкой коронавируса, но на днях в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/767993" frameborder="0"></iframe> Китай ведет ожесточенную борьбу с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хроники коронавируса: В Китае стало легче дышать, а в Таиланде обезьяны атакуют города

Как живут страны, оказавшиеся в карантине из-за мировой пандемии COVID-2019 (подробности).

КСТАТИ

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU