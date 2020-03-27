Продажи туалетной бумаги выросли на 47 процентов
Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали более 17 млрд кассовых чеков, где среди покупок значились туалетная бумага, влажные салфетки, мыло и другие средства личной гигиены.
Все покупки были совершены в первые две недели марта, как раз в тот период, когда в стране отмечался повышенный спрос на ряд товаров.
Оказалось, продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года выросли на 47% (по сравнению с указанным периодом 2019 года). В целом спрос на данный товар повышен с начала года.
Цены на туалетную бумагу в марте выросли на 7 процентов в сравнении с январем. В среднем за упаковку просят 53 рубля.
Увеличение показателей отмечается по влажным салфеткам. Спрос на них вырос на 46 процентов, а вот цена снизилась на 2 процента.
Что касается мыла, то продажи в марте тоже увеличились на 46 процентов. Вместе со спросом выросла и цена, но несущественно – в среднем увеличение на 1 процент, пишет RT.
Продажи средств личной гигиены в марте:
Шампунь +28%,
Бальзам для волос +20%,
Зубная паста +17%,
Ополаскиватель для рта + 33%,
Станки для бритья + 34%,
Женские средства личной гигиены +25%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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