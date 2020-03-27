В ЦИК предложили перенести все выборы, запланированные на апрель - май
Все запланированные выборы в России необходимо перенести на апрель - май. Об этом глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила на заседании ЦИК и уточнила, что совмещения голосования по поправкам в конституцию с выборами в сентябре не будет.
«Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании», - заявила глава ЦИК.
Памфилова сообщила, что в связи с переносом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию нет никаких потерь, в том числе финансовых. Само голосование, по ее словам, замораживается.
«Напомню, что с 1 апреля должно было начаться досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, мы его сейчас замораживаем», - сообщила она.
Отметим, что глава ЦИК пришла на заседание комиссии в маске и призвала всех соблюдать принимаемые правительством меры в связи с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU