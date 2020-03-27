2020-03-27T12:14:26+03:00
Общество

В ЦИК предложили перенести все выборы, запланированные на апрель - май

Памфилова сообщила, что совмещения голосования по поправкам в конституцию с выборами в сентябре не будет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото. Стоян Васев/ТАССПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото. Стоян Васев/ТАСС
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Все запланированные выборы в России необходимо перенести на апрель - май. Об этом глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила на заседании ЦИК и уточнила, что совмещения голосования по поправкам в конституцию с выборами в сентябре не будет.

«Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании», - заявила глава ЦИК.

Памфилова сообщила, что в связи с переносом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию нет никаких потерь, в том числе финансовых. Само голосование, по ее словам, замораживается.

«Напомню, что с 1 апреля должно было начаться досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, мы его сейчас замораживаем», - сообщила она.

Отметим, что глава ЦИК пришла на заседание комиссии в маске и призвала всех соблюдать принимаемые правительством меры в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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