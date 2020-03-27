2020-03-27T11:34:03+03:00
Общество

ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нет

Опросы показали, что потребитель постепенно успокаивается и начинает более рационально относиться к продуктовым закупкам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нетВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нетФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Россияне постепенно успокаиваются и начинают более рационально относиться к продуктовым закупкам. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство россиян (87%) считают, что нет необходимости закупаться впрок продуктами в связи с распространением коронавируса. Противоположного мнения придерживается только 11% респондентов, из них этот план за последние 2-3 месяца воплотили в жизнь менее половины (43%).

Что касается выбора таких потребителей, то в их корзину попали такие продукты, как крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).

Напомним, члены правительства ни раз сообщали, что на складах торговых сетей запаса продуктов достаточно. Так, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна не будет испытывать дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса и рекомендовал делать закупки сразу на 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом
Из общего числа инфицированных коронавирусом 20% — контактные, не выезжавшие из России
Аналитик дал оптимистичный прогноз по укреплению рубля
В России создана новая экспресс-система тестирования коронавируса
В полиции рассказали о новом виде мошенничества на фоне коронавируса
ФАС: рост цен на бензин в 2020 году будет ниже уровня инфляции
Мишустин: Мы не бросим наших граждан, оставшихся за рубежом
Мишустин: на нерабочей недели надо распространить на все регионы противокоронавирусные меры
Россияне начали массово закрывать банковские вклады
В Совфеде оценили призыв немецких политиков снять санкции с РФ
Около 500 российских туристов вернулись с Филиппин домой
ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нет
В ЦИК предложили перенести все выборы, запланированные на апрель - май
Россияне стали тратить меньше денег на благотворительность
Актера Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус
В Роспотребнадзоре посоветовали не водить детей на детские площадки
Эксперт: выброшенные маски могут спровоцировать новую волну коронавируса
Цена на нефть 27 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 0,80%
ФАС сообщила о признаках картельных сговоров на рынке гречки
ФАС предупредил о трудностях с импортом в Россию из-за закрытия границы
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником