27 Март 2020 2020-03-27T11:34:03+03:00

ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Опросы показали, что потребитель постепенно успокаивается и начинает более рационально относиться к продуктовым закупкам

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Россияне постепенно успокаиваются и начинают более рационально относиться к продуктовым закупкам. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство россиян (87%) считают, что нет необходимости закупаться впрок продуктами в связи с распространением коронавируса. Противоположного мнения придерживается только 11% респондентов, из них этот план за последние 2-3 месяца воплотили в жизнь менее половины (43%).

Что касается выбора таких потребителей, то в их корзину попали такие продукты, как крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).

Напомним, члены правительства ни раз сообщали, что на складах торговых сетей запаса продуктов достаточно. Так, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна не будет испытывать дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса и рекомендовал делать закупки сразу на 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU