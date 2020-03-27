ВЦИОМ сообщил, что ажиотаж в магазинах сходит на нет
Россияне постепенно успокаиваются и начинают более рационально относиться к продуктовым закупкам. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Абсолютное большинство россиян (87%) считают, что нет необходимости закупаться впрок продуктами в связи с распространением коронавируса. Противоположного мнения придерживается только 11% респондентов, из них этот план за последние 2-3 месяца воплотили в жизнь менее половины (43%).
Что касается выбора таких потребителей, то в их корзину попали такие продукты, как крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).
Напомним, члены правительства ни раз сообщали, что на складах торговых сетей запаса продуктов достаточно. Так, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна не будет испытывать дефицита продуктов в условиях распространения коронавируса и рекомендовал делать закупки сразу на 60 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU