ФАС: рост цен на бензин в 2020 году будет ниже уровня инфляции

27 Март 2020 2020-03-27T12:22:22+03:00

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Стоимость бензин в России в 2020 году будет дорожать темпами ниже инфляции. Об этом в ходе разговора с журналистами сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

- При росте темпов инфляции в 1% с января 2020 года цены на бензин и топливо в среднем возросли на 0,2%. В текущем году правительство Российской Федерации обеспечит дальнейший рост стоимости нефтепродуктов и смесей ниже инфляции, - отметил глава ведомства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о поручении Генпрокуратуры ФАС. Надзорное ведомство поручило проверить законность повышение цен на бензин. Причиной для проверки послужило особое внимание к проблеме увеличение стоимости бензина президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что за прошлый год цена возросла более, чем на 10 процентов.

Ранее предполагалось, что подорожание бензина могло произойти из-за падения цен на нефть из-за того, что Россия не стала участвовать в сделке ОПЕК+.

ИСТОЧНИК KP.RU