2020-03-27T12:28:16+03:00
Экономика

Аналитик дал оптимистичный прогноз по укреплению рубля

По словам специалисты, пик падения уже пройден
Елена АКИМОВА
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Аналитик спрогнозировал укрепление позиции рубляАналитик спрогнозировал укрепление позиции рубляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперт спрогнозировал, как дальше будет вести себя российская валюта. Учитывая сведения последних неделю, эксперт сделал вывод, что пик падения уже пройден и дальше ситуация начнет стабилизироваться.

- Сейчас слабость рубля связана с несколькими факторами. В первую очередь это негативные настроения на мировых финансовых рынках, связанные с распространением коронавируса, - рассуждает Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ".

Он отметил, что с конца 2019 года на отечественные долговые и фондовые площадки пришли рекордные объемы иностранных денег, которые теперь спешно выводятся. Инвесторы распродают активы, что создает дополнительное давление на рубль.

- Второй фактор – это срыв сделки ОПЕК+. В одночасье рухнули все показатели. Бюджетные границы безубыточности были установлены на отметке 42,5 долларов за баррель. Тем не менее, свет в конце тоннеля уже виден, - заключает аналитик.

Российская валюта, скорее всего, уже прошла пик своего ослабления, который был отмечен вблизи отметки 82 рубля за доллар и 89,6 - за евро.

- Сейчас все мировые правительства принимают меры для стабилизации экономики и это даст свои плоды. Региональные сектора получают беспрецедентные пакеты помощи. Это позитивно отразится на рубле, - объяснил "Российской газете" Дроздов.

По прогнозам аналитика, курс доллара скоро снизится до отметки в рубля, а евро - 78-79 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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