Из общего числа инфицированных коронавирусом 20% — контактные, не выезжавшие из России

27 Март 2020 2020-03-27T12:49:52+03:00

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В России коронавирус COVID-19 распространяется спокойными темпами без взрывного роста. На данный момент из общего числа инфицированных 20% — контактные, которые не выезжали из России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация эпидемиологическая в Российской Федерации развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста (…) Вместе с тем, хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных, 20% - это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», - сказал главный санитарный врач страны.

Напомним, по данным на 27 марта, коронавирусной инфекции на территории России заболели 1036 человек в 58 регионах страны (196 за сутки), 45 выздоровевших (7 за сутки), 3 погибших (1 за сутки). По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 465 тысяч случаев заражения и свыше 21 тысячи смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU