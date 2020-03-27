Футболист очнулся после трехлетней комы

27 Март 2020 2020-03-27T13:09:27+03:00

Спортсмен получил ужасную травму во время матча, и врачи не давали положительных прогнозов

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Бывший полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури пришел в себя после продолжительной комы. Парень был без сознания два года, восемь месяцев и 19 дней и совсем недавно проснулся.

Врачи специально ввели спортсмена в данное состояние, так был хоть какой-то шанс сохранить молодому человеку жизнь после полученной им серьезной травмы.

22-летний Нири потерял создание во время товарищеской встречи с немецким «Вердером» в июле 2017 года. Тогда медики доставили парня в местную клинику, где врачи срочно провели необходимые обследования. Оказалось, что мозг пациента серьезно поврежден и данные изменения необратимы.

Молодой человек провел в коме почти три года ФОТО: https://twitter.com/talkSPORT/status/1243287468885118983

Медики были очень осторожны в прогнозах, а многие перестали надеяться, что парень сможет выжить. Тем не менее, молодой организм справился, сообщает телеканал «360».

Сейчас 22-летний игрок «Аякса» может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU