Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T13:22:17+03:00

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Президент «Лиги защиты пациентов» и член экспертного совета при российском Правительстве Александр Саверский рассказал, что нет смысла "просто так" сдавать тест для диагностики коронавирусной инфекции.

- Никто не сдает тесты на все существующие в природе вирусы. Если населению ничего не угрожает, и нет серьезных симптомов заболевания, то дергаться бессмысленно, - рассказал Александр Саверский в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что нынешние тест-системы показывают только тип вируса, но не наличие иммунитета к нему.

Напомним, на сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировали 1 036 случаев заражения коронавирусом в 58 субъектах страны.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали новую экспресс-систему диагностики заболевания, которая как раз сможет определить наличие у людей иммунитета к инфекции COVID-19. Система позволит проводить анализ в течение 3-х часов.

ИСТОЧНИК KP.RU