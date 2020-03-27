2020-03-27T13:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президента

Песков сообщил, что принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президентаВ Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил заражение коронавирусом COVID-19 у сотрудника Администрации президента и отметил, что принимаются все необходимые меры, чтобы не дать инфекции распространится.

«Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше. Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее Песков сообщил, что все сотрудники президентской администрации сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить быстрого распространения инфекции.

Напомним, накануне в Адыгее с подозрением на коронавирус госпитализировали одного из сотрудников центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Первичное тестирование показало положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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