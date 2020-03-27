Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске

27 Март 2020 2020-03-27T14:24:12+03:00

Продление выходных дней для сотрудников, которые во время объявленной российским президентом нерабочей недели уже будут находиться в оплачиваемом отпуске, не предусмотрено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Продление выходных дней для сотрудников, которые во время объявленной российским президентом нерабочей недели уже будут находиться в оплачиваемом отпуске, не предусмотрено. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков.

- Продление выходных в данном случае не предусматривается, - сказал руководитель ведомства.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил следующую неделю нерабочей. Незапланированные выходные для жителей страны продлятся с 30 марта по 5 апреля. Данная мера позволит снизить скорость распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Соответствующий Указ президента не будет распространяться на самые важные учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

ИСТОЧНИК KP.RU