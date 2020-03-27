Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске
Продление выходных дней для сотрудников, которые во время объявленной российским президентом нерабочей недели уже будут находиться в оплачиваемом отпуске, не предусмотрено. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков.
- Продление выходных в данном случае не предусматривается, - сказал руководитель ведомства.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил следующую неделю нерабочей. Незапланированные выходные для жителей страны продлятся с 30 марта по 5 апреля. Данная мера позволит снизить скорость распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Соответствующий Указ президента не будет распространяться на самые важные учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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