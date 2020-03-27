ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе
Центробанк рекомендовал российским банкам на следующей нерабочей неделе перейти в режим «новогодних выходных». Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в рекомендациях ЦБ.
Кроме того, в Банке России порекомендовали кредитным организациям определить перечень дежурных отделений, если это потребуется, а информацию о графике работы разместить на сайте организации.
Напомним, в своем обращении президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля в качестве мер борьбы с распространением коронавируса. Однако банки будут работать вместе со структурами жизнеобеспечения, социальными фондами, государственными и муниципальными служащими.
ИСТОЧНИК KP.RU