2020-03-27T14:49:18+03:00
Общество

ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе

Регулятор также попросил банки определить перечень дежурных отделений, если это потребуется
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделеЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделеФото: Анастасия Осипова
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Центробанк рекомендовал российским банкам на следующей нерабочей неделе перейти в режим «новогодних выходных». Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в рекомендациях ЦБ.

Кроме того, в Банке России порекомендовали кредитным организациям определить перечень дежурных отделений, если это потребуется, а информацию о графике работы разместить на сайте организации.

Напомним, в своем обращении президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля в качестве мер борьбы с распространением коронавируса. Однако банки будут работать вместе со структурами жизнеобеспечения, социальными фондами, государственными и муниципальными служащими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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