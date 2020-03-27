Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных

27 Март 2020 2020-03-27T15:16:19+03:00

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Комитет Государственной думы по труду и соцполитике поддержал и рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности.

Согласно документу, предполагается увеличить выплаты до уровня Минимального размера оплаты труда. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Ольга Павлова.

- Сегодня комитет во время дистанционного голосования поддержал законопроект, внесенный правительством РФ во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Это первая мера по обеспечению социальных прав граждан в особых условиях экономического кризиса и пандемии, - заявила Павлова.

Также она уточнила, что рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 31 марта.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время обращения к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране президент предложил увеличить размер выплат по безработице до 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU