2020-03-27T15:16:19+03:00
Общество

Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных

Предполагается увеличить выплаты до уровня МРОТ
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Предполагается увеличить выплаты до уровня МРОТПредполагается увеличить выплаты до уровня МРОТФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Комитет Государственной думы по труду и соцполитике поддержал и рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности.

Согласно документу, предполагается увеличить выплаты до уровня Минимального размера оплаты труда. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Ольга Павлова.

- Сегодня комитет во время дистанционного голосования поддержал законопроект, внесенный правительством РФ во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Это первая мера по обеспечению социальных прав граждан в особых условиях экономического кризиса и пандемии, - заявила Павлова.

Также она уточнила, что рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 31 марта.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время обращения к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране президент предложил увеличить размер выплат по безработице до 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
В Ленобласти объявили конкурс #ленинградскийдомосед
ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Британские визовые Центры в России будут закрыты до 5 апреля
"Победа" приостанавливает все полеты до 31 мая
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных
ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе
Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом
Стало известно, как поменялась загруженность дорог в Москве на фоне коронавируса
Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены начнется 8 июня
Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не виделся там со Львом Лещенко
В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президента
В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус
Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию
Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян
Футболист очнулся после трехлетней комы
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом