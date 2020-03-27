"Победа" приостанавливает все полеты до 31 мая
Бюджетная авиакомпания "Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Первая из российских авиакомпаний лоукостер "Победа" полностью приостановит все полеты, включая внутренние рейсы по всем направлениям.
- Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное - это здоровье наших граждан. Именно поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома, - сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.
По мнению перевозчика, такие меры позволят тщательно сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовиться к возобновлению полетов. Деньги за уже купленные билеты пассажирам вернут только на счет в личном кабинете. После возобновления полетов, сумму можно будет потратить на любой другой перелет в течение всего года.
ИСТОЧНИК KP.RU