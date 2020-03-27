В Ленобласти объявили конкурс #ленинградскийдомосед

27 Март 2020 2020-03-27T15:44:18+03:00

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Следующую неделю жители Ленинградской области, как и остальные россияне, будут сидеть дома на карантине. Чтобы не скучать во время вынужденной самоизоляции и проводить время интересно и с пользой, в регионе объявили конкурс #ленинградскийдомосед. Попробовать свои силы в нем может любой житель Ленинградской области. Главный девиз акции - «Пока мы сидим дома, никакой вирус нам не страшен!». В Инстаграме губернатор Александр Дрозденко пригласил ленинградцев принять участие в конкурсе и рассказал о его правилах.

- Призы ждут всех, кто не будет скучать дома на предстоящей неделе. Друзья! Публикуйте видео до 1 минуты, фотографии и посты, как весело и интересно Вы проводите время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед, - написал Дрозденко на своей странице в соцсети. - В субботу 2 апреля мы выберем лучшие посты и предложим всем пользователям проголосовать и выбрать победителей.

Организатором конкурса выступает Ленинградская область. Лучшие работы будут выбираться в трех номинациях - «Лучший видеоролик», «Лучшее фото» и «Лучший текстовый пост». Авторов самых креативных и интересных публикаций наградят ценными призами: они получат в подарок ноутбук, смартфон и планшет. Кроме того, предусмотрены поощрительные призы - наборы экологичных продуктов, сделанных и выращенных в регионе.

В конкурсе принимают участие посты с хэштегом #ленинградскийдомосед, опубликованные в соцсетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и TikTok. Акция стартует в субботу 28 марта, именно с этого момента публикации начинает оценивать конкурсное жюри. В его состав вошли представители Правительства Ленинградской области, Молодежного правительства и Общественной палаты региона. В конце недели жюри выберет 30 лучших работ (по 10 в каждой номинации), среди которых и будут определяться победители. Самых веселых и находчивых выберут всенародным голосованием, которое запустят в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область». Призы победителям вручат 12 апреля - в День космонавтики.