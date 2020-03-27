Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T17:40:07+03:00

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Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом. Пройдя тест на covid-19, анализы показали положительный результат. Об этом он сообщил в после на своем Twitter-аккаунте

- Результат моего теста на коронавирус показал положительный результат. К счастью, у меня слабо выражены симптомы, я работаю из дома и нахожусь на самоизоляции, - написал министр.

Также он призвал своих подписчиков по возможности оставаться дома и следовать рекомендациям врачей.

Ранее сообщалось, что диагноз коронавирусная инфекция был установлен премьер-министру страны Борису Джонсону. Он также сообщал, что его болезнь протекает в легкой форме. Свою работу Джонсон продолжает в домашнем режиме.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 542 тысячи, 24 тысячи человек погибли, 124 тысячи - вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU