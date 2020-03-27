2020-03-27T16:35:56+03:00
Коронавирус Covid-19

За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение

Медики будут под контролем 14 дней
Юлия Кекова
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Врачи будут находиться под медицинским наблюдением 14 дней.Врачи будут находиться под медицинским наблюдением 14 дней.Фото: REUTERS
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За медиками, работавшими с пациентами с COVID-19, установят наблюдение. Об этом сообщается в рекомендациях Минздрава РФ.

Все медицинские бригады, которые работали с зараженными коронавирусом пациентами и пациентами с подозрением на коронавирус, будут находиться под медицинским наблюдением 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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