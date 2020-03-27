Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Штрафы для граждан за такое несоблюдение правил предложено установить в размере от 15 до 40 тысяч рублей
Штраф для должностных лиц предусматривается от 50 до 150 тысяч рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушение карантина.
Согласно проекту, штрафы для граждан за такое нарушение предложено установить в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU