Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина

27 Март 2020 2020-03-27T17:25:41+03:00

Штраф для должностных лиц предусматривается от 50 до 150 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штрафы для граждан за такое несоблюдение правил предложено установить в размере от 15 до 40 тысяч рублей

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Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушение карантина.

Согласно проекту, штрафы для граждан за такое нарушение предложено установить в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU