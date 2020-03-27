27 Март 2020 2020-03-27T19:35:40+03:00

ПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такое решение связано с Указом президента о нерабочей неделе

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Пенсионный фонд России досрочно организовал перечисление денег банкам и "Почте России" на выплаты апрельских пенсий.

- В связи с указом Президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель, - сообщила пресс-служба ПФР "Интерфаксу" в пятницу, 27 марта.

Сумма перечисленных денежных средств составила 113,2 миллиардов рублей, включая 17,7 миллиардов рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы. Еще 356 миллиардов рублей предусмотрены на выплаты апрельских пенсий.

Напомним, глава государства выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции. В целях безопасности и сокращения рисков заражения населения Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

Ранее российский лидер заявил о выплатах ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инвалиды и участники ВОВ, их вдовы, а также жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашизма согласно указу получат по 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU