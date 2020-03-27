2020-03-27T19:35:40+03:00
Общество

ПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрель

Такое решение связано с Указом президента о нерабочей неделе
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments14
ПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрельПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрельФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пенсионный фонд России досрочно организовал перечисление денег банкам и "Почте России" на выплаты апрельских пенсий.

- В связи с указом Президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель, - сообщила пресс-служба ПФР "Интерфаксу" в пятницу, 27 марта.

Сумма перечисленных денежных средств составила 113,2 миллиардов рублей, включая 17,7 миллиардов рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы. Еще 356 миллиардов рублей предусмотрены на выплаты апрельских пенсий.

Напомним, глава государства выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции. В целях безопасности и сокращения рисков заражения населения Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

Ранее российский лидер заявил о выплатах ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инвалиды и участники ВОВ, их вдовы, а также жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашизма согласно указу получат по 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса
Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Ford запускает бесплатные онлайн-курсы безопасного вождения
Диетолог рассказала, как не поправиться на карантине
ПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрель
В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России
Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса
Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель
В Самаре выписали из больницы первого больного коронавирусом
Министр здравоохранения в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавируса
"Может быть родится новый Пушкин?": Министр здравоохранения посоветовал заняться творчеством на нерабочей неделе
Министр здравоохранения: с пожилыми родственниками лучше контактировать дистанционно
Министр здравоохранения РФ: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны
Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии
Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава
Министр здравоохранения в прямом эфире TikTok - о нерабочей неделе: "Наша задача - взять режим тишины"
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе