2020-03-28T00:08:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Учёный из США рассказал о вещи, требующей дезинфекции в поездках во время коронавируса

На пластиковой обложке паспорта вирус может жить до трёх дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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В поездке в период пандемии коронавируса требуется особое внимание уделять тщательной дезинфекции паспортаВ поездке в период пандемии коронавируса требуется особое внимание уделять тщательной дезинфекции паспортаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В поездках во время коронавируса следует особенно пристальное внимание уделять дезинфекции паспорта, рассказала заявила доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл.

Все вирусы живут гораздо дольше на непористых поверхностях, как пластик. Коронавирус нового типа может выживать на гладкой поверхности до трёх суток, показали исследования. Эрин Соррен рекомендует дезинфицировать 60-процентным спиртовым раствором паспорт и в том случае, если его обложка выполнена из любого другого материала, сообщает издание Express.

Напомним, по данным ВОЗ, во всём мире заразились коронавирусом уже больше полумиллиона человек, а 23 тысячи погибли. В России по состоянию на 27 марта заражены 1036 человек, 45 пациентов выздоровели и трое скончались

По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 500 тысяч человек, 23 тысячи умерли. В Москве заражены 703 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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