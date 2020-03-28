Вирусолог предостерёг россиян от поездок на дачу

28 Март 2020 2020-03-28T01:26:03+03:00

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции, считает глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За городом люди будут далеко от медиков, а их возвращение может происходить через санитарный кордон

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Россиянам не стоит уезжать из Москвы на дачи на время нерабочей недели, объявленной ранее президентом. Об этом предостерёг глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Вирусолог отметил, что объявленная российским лидером выходная неделя не повод уезжать на дачи. Он привёл две главные причины остаться в Москве: за городом у людей будет в меньшем доступе медицинская помощь, а по приезде им может предстоять прохождение санитарного кордона.

- Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов, - отметил Викулов.

Напомним, по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заболевания, из них 703 - в Москве. Также все три жертвы коронавируса среди россиян скончались в Москве.

Выздоровели в России уже 45 пациентов, из них в столице - 18.

ИСТОЧНИК KP.RU