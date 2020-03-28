Вирусолог предостерёг россиян от поездок на дачу
Россиянам не стоит уезжать из Москвы на дачи на время нерабочей недели, объявленной ранее президентом. Об этом предостерёг глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Вирусолог отметил, что объявленная российским лидером выходная неделя не повод уезжать на дачи. Он привёл две главные причины остаться в Москве: за городом у людей будет в меньшем доступе медицинская помощь, а по приезде им может предстоять прохождение санитарного кордона.
- Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов, - отметил Викулов.
Напомним, по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заболевания, из них 703 - в Москве. Также все три жертвы коронавируса среди россиян скончались в Москве.
Выздоровели в России уже 45 пациентов, из них в столице - 18.
ИСТОЧНИК KP.RU