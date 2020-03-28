2020-03-28T01:53:51+03:00
Экономика

Минфин направил в регионы средства для оснащения больниц

Дооснащать будут те организации, где смогут размещать пациентов с коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минфин РФ направил в регионы необходимые средства на дооснащение медицинских организацийМинфин РФ направил в регионы необходимые средства на дооснащение медицинских организацийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство финансов России направило в регионы средства, необходимые на дооснащение медицинских организаций, в которых можно будет размещать пациентов с коронавирусом. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

- Минфин России выполнил поручение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о направлении средств в регионы для дооснащения медицинских организаций, в которых при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией, - сказано в информационном сообщении "О доведении средств до регионов".

В заявлении также отмечено, что подобное поручение Мишустин озвучил в тот же день ранее, 27 марта, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении не указана сумма выделенных средств и их источник.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Минфина Антон Силуанов разъяснил, как будет взиматься налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.

Отметив, что это касается только процентов, которые получает вкладчик – как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации, – он сообщил, что взимать такой налог начнут с доходов за 2021 год, а первые уведомления о его уплате придут только в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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