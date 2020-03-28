Минфин направил в регионы средства для оснащения больниц
Министерство финансов России направило в регионы средства, необходимые на дооснащение медицинских организаций, в которых можно будет размещать пациентов с коронавирусом. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
- Минфин России выполнил поручение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о направлении средств в регионы для дооснащения медицинских организаций, в которых при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией, - сказано в информационном сообщении "О доведении средств до регионов".
В заявлении также отмечено, что подобное поручение Мишустин озвучил в тот же день ранее, 27 марта, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В сообщении не указана сумма выделенных средств и их источник.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Минфина Антон Силуанов разъяснил, как будет взиматься налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.
Отметив, что это касается только процентов, которые получает вкладчик – как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации, – он сообщил, что взимать такой налог начнут с доходов за 2021 год, а первые уведомления о его уплате придут только в 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU