Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу из-за коронавируса
Более 3,2 млн американцев за неделю подали заявки на пособие по безработице
81% респондентов считают необходимым оставаться дома, свидетельствуют результаты исследования службы IpsosФото: REUTERS
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Почти четверть работоспособных американцев потеряли работу или вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск из-за эпидемии коронавируса в США. Об этом сообщается по результатам опроса, который провела служба Ipsos по заказу агентства Reuters.
ИСТОЧНИК KP.RU