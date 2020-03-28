2020-03-28T02:48:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу из-за коронавируса

Более 3,2 млн американцев за неделю подали заявки на пособие по безработице
Ася КУЗНЕЦОВА
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81% респондентов считают необходимым оставаться дома, свидетельствуют результаты исследования службы Ipsos81% респондентов считают необходимым оставаться дома, свидетельствуют результаты исследования службы IpsosФото: REUTERS
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Почти четверть работоспособных американцев потеряли работу или вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск из-за эпидемии коронавируса в США. Об этом сообщается по результатам опроса, который провела служба Ipsos по заказу агентства Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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