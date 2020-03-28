2020-03-28T03:27:36+03:00
Общество

Кремль присоединится к акции "Час Земли"

Внешнее освещение будет выключено с 20:30 до 21:30 28 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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28 марта в рамках акции «Час Земли» будет выключено внешнее освещение Московского Кремля28 марта в рамках акции «Час Земли» будет выключено внешнее освещение Московского КремляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль в восьмой раз присоединится к ежегодной международной акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли". В субботу, 28 марта, внешнее освещение официальной резиденции президента России будет выключено с 20:30 до 21:30. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Кремля на официальном сайте.

- По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года, - отмечается также в сообщении.

Напомним, "Час Земли" - это акция WWF, в рамках которой люди по всей планете выключают свет и электроприборы в одно и то же время. Акция проводится ради привлечения общественного внимания к вопросам изменения климата и светового загрязнения.

В рамках "Часа Земли" также отключают подсветку на всемирно известных архитектурных сооружениях.

Акция стала самым массовым мероприятием в истории: в 2019 году в ней приняли участие 7,5 тысяч городов в 190 странах, отключив подсветку более 18 тысячи сооружений.

Час Земли в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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