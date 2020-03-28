2020-03-28T05:00:28+03:00
Общество

Захарова высмеяла фейк о львах и тиграх, противостоящих коронавирусу в России

Представитель МИД пошутила, что медведи в такой борьбе эффективнее
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пакистанский журналист рассказал Марии Захаровой, что в соцсетях пользователи пишут о 800 львах и тиграх президента России, которых выпустят на улицы городов в рамках борьбы с коронавирусомПакистанский журналист рассказал Марии Захаровой, что в соцсетях пользователи пишут о 800 львах и тиграх президента России, которых выпустят на улицы городов в рамках борьбы с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала опубликованную в интернете публикацию, в которой рассказано о львах и тиграх, якобы гуляющих по российским улицам.

Вопрос о распространяемом фейке задал пакистанский журналист. Он рассказал, что в соцсетях пользователи пишут о 800 львах и тиграх президента России, которых выпустят на улицы городов в рамках борьбы с коронавирусом.

- Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны, - ответила шуткой Захарова иностранному журналисту.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Мария Захарова рассказала журналистам о возможности вернуться в Россию не только самих россиян, но и членов их семей.

- Не вдаваясь в юридические детали, скажу, что на данный период даётся возможность тем семьям, где один из родителей или детей не является гражданином РФ, вернуться в Россию в полном составе (ранее были случаи, когда их отказывались перевозить), - сообщила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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