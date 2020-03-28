Тысячи украинцев стоят в очереди у границы перед её полным закрытием
Многокилометровая очередь образовалась на западной границе Украины и Польши. Украинцы стремятся пешком вернуться на родину, пока не закрылись границы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за распространения коронавируса власти страны вынуждены с 27 марта закрыть границы не только для иностранцев, но и для своих соотечественников, сообщает "Страна.ua". Оставшимся за пределами страны украинцах помогут дипломатические миссии на месте.
За прошедшие сутки через границу пропустили порядка девяти тысяч людей, большинство из них - трудовые мигранты, работавшие в Польше.
В стране зарегистрировано 310 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались и 5 человек выздоровели, свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Украина ввела на 30 дней режим ЧС. Он продлится до 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU