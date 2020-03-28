2020-03-28T05:30:30+03:00
В мире

Тысячи украинцев стоят в очереди у границы перед её полным закрытием

Трудовые мигранты стремятся домой, поскольку власти приняли решение временно закрыть въезд для всех
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Многокилометровая очередь образовалась на западной границе Украины и Польши. Украинцы стремятся пешком вернуться на родину, пока не закрылись границы.Многокилометровая очередь образовалась на западной границе Украины и Польши. Украинцы стремятся пешком вернуться на родину, пока не закрылись границы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Многокилометровая очередь образовалась на западной границе Украины и Польши. Украинцы стремятся пешком вернуться на родину, пока не закрылись границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за распространения коронавируса власти страны вынуждены с 27 марта закрыть границы не только для иностранцев, но и для своих соотечественников, сообщает "Страна.ua". Оставшимся за пределами страны украинцах помогут дипломатические миссии на месте.

За прошедшие сутки через границу пропустили порядка девяти тысяч людей, большинство из них - трудовые мигранты, работавшие в Польше.

В стране зарегистрировано 310 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались и 5 человек выздоровели, свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Украина ввела на 30 дней режим ЧС. Он продлится до 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Производитель спутников OneWeb объявил о своём банкротстве
Тысячи украинцев стоят в очереди у границы перед её полным закрытием
Захарова высмеяла фейк о львах и тиграх, противостоящих коронавирусу в России
Украина в течение 15 дней получит от МВФ быстрый транш на $2 миллиарда
Немецкий экономист:Германия выдержит только два месяца карантина
Кремль присоединится к акции "Час Земли"
Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу из-за коронавируса
Трамп: Китай начал предоставлять США данные по коронавирусу
Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч
Минфин направил в регионы средства для оснащения больниц
Вирусолог предостерёг россиян от поездок на дачу
Трамп подписал закон о крупнейших в истории мерах по поддержке экономики
Результат теста на коронавирус солиста Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат
Учёный из США рассказал о вещи, требующей дезинфекции в поездках во время коронавируса
В Италии число жертв коронавируса достигло 969 человек за сутки
Турция прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса
«Займитесь самообразованием»: в Самарской области на неделю закроют ТЦ, рестораны и парки
Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом
Из-за теплой зимы в России возросло число природных пожаров
В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ
"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу
ВОЗ: Продолжительности пандемии предсказать невозможно
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса