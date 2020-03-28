Тысячи украинцев стоят в очереди у границы перед её полным закрытием

28 Март 2020 2020-03-28T05:30:30+03:00

Многокилометровая очередь образовалась на западной границе Украины и Польши. Украинцы стремятся пешком вернуться на родину, пока не закрылись границы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трудовые мигранты стремятся домой, поскольку власти приняли решение временно закрыть въезд для всех

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Многокилометровая очередь образовалась на западной границе Украины и Польши. Украинцы стремятся пешком вернуться на родину, пока не закрылись границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за распространения коронавируса власти страны вынуждены с 27 марта закрыть границы не только для иностранцев, но и для своих соотечественников, сообщает "Страна.ua". Оставшимся за пределами страны украинцах помогут дипломатические миссии на месте.

За прошедшие сутки через границу пропустили порядка девяти тысяч людей, большинство из них - трудовые мигранты, работавшие в Польше.

В стране зарегистрировано 310 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались и 5 человек выздоровели, свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Украина ввела на 30 дней режим ЧС. Он продлится до 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU