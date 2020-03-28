В США возникла острая нехватка золота из-за коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T07:20:39+03:00

Вспышка нового коронавируса привела к резкому всплеску спроса на золото и даже образованию его дефицита в свободной продаже в США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Пандемия коронавируса спровоцировала всплеск спроса на золото, а позже привела к его дефициту в свободной продаже в США, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание заявляет, что инвесторы и банкиры в США столкнулись с трудностями, связанными с нехваткой золотых слитков и монет, а швейцарский банк Credit Suisse, отливающий слитки с 1856 года, призвал потенциальных покупателей не обращаться с вопросом о приобретении золота.

В статье также отмечается, что управлению Уолл-Стрит пришлось просить помощи у Королевского канадского монетного двора, а сам двор столкнулся с беспрецедентным спросом, рассказывает его представитель Аманда Бернье. Двор не способен оказать свои услуги всем партнёрам, поскольку многие сотрудники отправлены по домам.

Издание поясняет, что золотой резерв США, хранящийся на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, не продаётся на свободном рынке. В то же время приобрести золото из Лондона, как это делали американцы ранее, стало невозможно из-за ограничений на авиасообщение. По этой же причине закрыт доступ к золоту из Перу и Южной Африки.

Раньше из Лондона в Нью-Йорк золото поставляли в сейфах партиями не более 5 тонн из-за высокой стоимости страховки в случае авиакатастрофы при большем весе. В Лондоне, по состоянию на ноябрь 2019 года, хранилось больше 8,2 тысячи тонн золота на $387,9 миллиарда.

На уходящей неделе (23 - 29 марта) фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялись до самого высокого за последние 7 лет показателя в $1 630,60 за тройскую унцию, что составило почти 9%.

ИСТОЧНИК KP.RU