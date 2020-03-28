Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину

28 Март 2020 2020-03-28T08:52:20+03:00

Очередь из пассажиров, которые собираются в Россию Фото: REUTERS

Более 700 человек решили вернуться на родину в условиях распространения коронавируса

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Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.

Пассажирский состав направился в сторону РФ вечером в пятницу, 27 марта. В вагонах находились более 700 человек. Данные предоставила Государственная пограничная служба Украины.

Ожидается, что поезд проследует до Москвы без остановок. При этом все пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр. Перед тем, как россияне сели на поезд, у них также поинтересовались о самочувствии и измерили температуру.

"Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и "Укрзализныцей", чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа.", - сообщили в Facebook пограничного ведомства.

Ожидается, что поезд вернется из Москвы в Киев 29 марта, но уже с украинскими гражданами. Также рассматривается организация еще одного рейса, поскольку билеты на первый были полностью раскуплены.

Сайт kp.ru писал, что улететь из Украины самолетом практически невозможно, начиная с 23 марта. Закрыты все аэропорты, кроме Борисполя.

ИСТОЧНИК KP.RU