На горе в Швейцарии появилась огромная световая инсталляция "Оставайтесь дома"
На горе Маттерхорн в Швейцарии появилась гигантская световая инсталляция. Художник Джерри Хофстеттер вывел на заснеженной вершине хештег со словами "оставайтесь дома", чтобы поддержать мир в борьбе с пандемией коронавируса.
Гора впервые окрасилась в цвета швейцарского флага вечером в четверг, 26 марта. С тех пор хештег постоянно высвечивается на фоне звездного неба между закатом и 23.00 по местному времени. Иногда фраза "оставайтесь дома" сменяется словом "надежда", написанном на английском языке, и огромным красным сердцем на белом фоне, передает Daily Mail.
Изображение транслируется на веб-камеры, чтобы люди могли наслаждаться зрелищем, не выходя на улицу. Таким образом художник решил поддержать жителей Швейцарии, которая несколько дней назад стала пятой в Европе страной с более чем 10 тысячами случаев заражения коронавирусом.
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Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
ИСТОЧНИК KP.RU
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