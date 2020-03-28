2020-03-28T09:27:05+03:00
Коронавирус Covid-19

На горе в Швейцарии появилась огромная световая инсталляция "Оставайтесь дома"

Художник Джерри Хофстеттер решил поддержать жителей Европы в борьбе с пандемией коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инсталляция на горе в Швейцарии. Фото: EPA/TASSИнсталляция на горе в Швейцарии. Фото: EPA/TASS
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На горе Маттерхорн в Швейцарии появилась гигантская световая инсталляция. Художник Джерри Хофстеттер вывел на заснеженной вершине хештег со словами "оставайтесь дома", чтобы поддержать мир в борьбе с пандемией коронавируса.

Гора впервые окрасилась в цвета швейцарского флага вечером в четверг, 26 марта. С тех пор хештег постоянно высвечивается на фоне звездного неба между закатом и 23.00 по местному времени. Иногда фраза "оставайтесь дома" сменяется словом "надежда", написанном на английском языке, и огромным красным сердцем на белом фоне, передает Daily Mail.

Изображение транслируется на веб-камеры, чтобы люди могли наслаждаться зрелищем, не выходя на улицу. Таким образом художник решил поддержать жителей Швейцарии, которая несколько дней назад стала пятой в Европе страной с более чем 10 тысячами случаев заражения коронавирусом.

Сайт kp.ru публиковал историю проживающих в Женеве русских, которые смогли побороть опасное инфекционное заболевание.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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