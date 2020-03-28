Власти Москвы накажут пенсионеров за нарушения режима самоизоляции

28 Март 2020 2020-03-28T11:16:35+03:00

Если пожилых жителей столицы застанут на улице, они не смогут получить вторую часть матпомощи в размере двух тысяч рублей

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Проживающие в Москве пенсионеры не смогут получить вторую часть материальной помощи, выделенной в условиях распространения коронавируса, если будут систематически нарушать режим самоизоляции. Об этом следует из материалов, опубликованных на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Разовую адресную социальную помощь могут получить жители старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания, указанные выше, независимо от возраста. Это две тысячи рублей после начала режима самоизоляции и две тысячи рублей по завершении при условии отсутствия систематических нарушений", - говорится в материале.

Сайт kp.ru писал, что более полумиллиона пожилых москвичей уже получили первую часть выплат. Речь идет не только о неработающих пенсионерах, но и тех, кто еще трудится. Оставшиеся две тысячи будут начислены по завершению карантина - после 14 апреля. Они поступят на те же счета, куда обычно направляют пенсии и другие соцвыплаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU