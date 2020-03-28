2020-03-28T11:24:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России

Журналисты задали соответствующий вопрос кабмину в условиях распространения коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В кабмине не комментируют возможность остановки поездов и самолетовВ кабмине не комментируют возможность остановки поездов и самолетовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пресс-службе правительства не стали комментировать возможность приостановки курсирования поездов и самолетов в России. С соответствующим вопросом в кабмин обратились журналисты, чтобы проверить слухи, связанные с мерами, которые принимаются властями в рамках недопущения распространения коронавируса COVID-19, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти РФ частично приостановили авиасообщение с другими странами. Рейсы осуществляются исключительно между Москвой и столицами других государств. Решение вступило в силу в полночь 23 марта.

Также из-за пониженного спроса на железнодорожные пассажирские перевозки отменили многие поезда, но лишь те, у которых есть альтернативы на маршруте. Деньги за билеты можно вернуть.

Тем временем, Украина пошла на более экстренные меры. Внутренне авиасообщение тоже ограничено. Тоже самое касается поездов. Киевское метро закрыто.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще два пациента
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
В Москве состоится Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%
Коронавирус подтвердился у школьника из Костромы
Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России
Власти Москвы накажут пенсионеров за нарушения режима самоизоляции
Более 20 тысяч человек могут ввезти коронавирус в Россию
Кремлевские врачи рассказали, как защититься от коронавируса
В Оренбурге умер мужчина с диагнозом коронавирус
Банки предложили "дедушкину оговорку" к новому налогу на доходы по вкладам
На горе в Швейцарии появилась огромная световая инсталляция "Оставайтесь дома"
Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину
Метро китайского Уханя заработало спустя два месяца карантина
Газманова ужаснули кадры с вечеринки, на которой были Лещенко и Николаев
Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом
В США возникли отрицательные цены на нефть: покупателям доплачивают
В бундестаге осудили США за санкции во время пандемии коронавируса
Эпидемиолог назвал сроки наступления пика распространения коронавируса в России
В США возникла острая нехватка золота из-за коронавируса
Умер исследователь русского языка Виталий Костомаров
Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми из-за коронавируса
Производитель спутников OneWeb объявил о своём банкротстве
Тысячи украинцев стоят в очереди у границы перед её полным закрытием
Захарова высмеяла фейк о львах и тиграх, противостоящих коронавирусу в России
Украина в течение 15 дней получит от МВФ быстрый транш на $2 миллиарда
Немецкий экономист: Германия выдержит только два месяца карантина
Кремль присоединится к акции "Час Земли"