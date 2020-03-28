Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России

28 Март 2020 2020-03-28T11:24:26+03:00

В кабмине не комментируют возможность остановки поездов и самолетов Фото: REUTERS

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В пресс-службе правительства не стали комментировать возможность приостановки курсирования поездов и самолетов в России. С соответствующим вопросом в кабмин обратились журналисты, чтобы проверить слухи, связанные с мерами, которые принимаются властями в рамках недопущения распространения коронавируса COVID-19, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти РФ частично приостановили авиасообщение с другими странами. Рейсы осуществляются исключительно между Москвой и столицами других государств. Решение вступило в силу в полночь 23 марта.

Также из-за пониженного спроса на железнодорожные пассажирские перевозки отменили многие поезда, но лишь те, у которых есть альтернативы на маршруте. Деньги за билеты можно вернуть.

Тем временем, Украина пошла на более экстренные меры. Внутренне авиасообщение тоже ограничено. Тоже самое касается поездов. Киевское метро закрыто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU