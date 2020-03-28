Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%

28 Март 2020 2020-03-28T11:34:11+03:00

Оплата коммунальных услуг за прошлый год выросла на 4,2% Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

За минувший год коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 4,2% - до 3267 рублей в месяц. Это следует из результатов анализа операций, совершенных пользователями мобильного банка в 2019 году. Исследование провел банк "Русский Стандарт".

Полученные показатели сравнили с аналогичными результатами позапрошлого года.

"В 2019 году средний чек одной квитанции составил 3267 рублей, практически не изменившись с 2018 года — ранее он был 3135 рублей", — цитирует РИА Новости текст исследования.

Примечательно, что самые большие цифры в платежках замечены у жителей Набережных Челнов, Тюмени, Краснодара, Ижевска и Тольятти. Это не считая Москвы и Санкт-Петербурга.

Летом прошлого года сайт kp.ru публиковал рейтинг регионов России по расходам ЖКХ, а также писал, как сэкономить на "коммуналке" законными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU