Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%
За минувший год коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 4,2% - до 3267 рублей в месяц. Это следует из результатов анализа операций, совершенных пользователями мобильного банка в 2019 году. Исследование провел банк "Русский Стандарт".
Полученные показатели сравнили с аналогичными результатами позапрошлого года.
"В 2019 году средний чек одной квитанции составил 3267 рублей, практически не изменившись с 2018 года — ранее он был 3135 рублей", — цитирует РИА Новости текст исследования.
Примечательно, что самые большие цифры в платежках замечены у жителей Набережных Челнов, Тюмени, Краснодара, Ижевска и Тольятти. Это не считая Москвы и Санкт-Петербурга.
Летом прошлого года сайт kp.ru публиковал рейтинг регионов России по расходам ЖКХ, а также писал, как сэкономить на "коммуналке" законными способами.
ИСТОЧНИК KP.RU