США планируют передать грузы сирийским боевикам под видом гумпомощи
Межведомственные координационные штабы России и Сирии распространили совместное заявление, в котором говорится о том, что США планируют оказать помощь боевикам в лагере беженцев "Рукбан" под видом гуманитарных грузов.
"Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН", - говорится в пресс-релизе.
По уточненным данным, под видом средств для диагностики новой инфекции в Сирию направят грузы для "подпитки" террористов. Так называемая администрация лагеря с подачи американцев уже активно привлекает внимание к "критическому" положению местных жителей и необходимости предотвращения "гуманитарной катастрофы", которая, по оценкам штабов, является следствием незаконной оккупации земель войсками США.
Тем временем сирийское правительство уже утвердило шестимесячный план по борьбе с коронавирусом, увеличило число карантинных отделений и сформировало рабочие группы для мониторинга. При необходимости власти республики готовы провести тестирование всех беженцев из "Рукбана" на наличие COVID-19 и организовать лечение зараженных, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что, согласно данным российского Минобороны, террористические группировки продолжают насильно удерживать в лагере мирных жителей.
Захарова: «Распространение коронавируса в Сирии может иметь катастрофические последствия».Об этом официальный представитель МИД России заявила в пятницу в ходе еженедельного брифинга в Москве
ИСТОЧНИК KP.RU
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