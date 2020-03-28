В ВОЗ пожаловались на то, что москвичи не держат дистанцию в два метра

28 Март 2020 2020-03-28T13:23:15+03:00

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Москвичи не соблюдают рекомендации специалистов о том, что в случаях распространения коронавируса нужно держаться друг от друга на расстоянии не менее двух метров. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, жители столицы по-прежнему гуляют группами.

"Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги - и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так", - сказала эксперт во время выступления на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".

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ИСТОЧНИК KP.RU