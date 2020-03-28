2020-03-28T13:48:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом

По поручению Верхового главнокомандующего в России должны появиться 16 новых медцентров
Ксения АНУФРИЕВА
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На объектах строительства задействовали более 3,5 тысяч специалистов и 800 единиц специальной техникиНа объектах строительства задействовали более 3,5 тысяч специалистов и 800 единиц специальной техникиФото: Кадр видео
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись со строительством новых медицинских объектов по борьбе с вирусом на территории государства. Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме в 3 смены, сообщает ведомство.

- В настоящее время на всех строящихся медицинских объектах завершена заливка фундамента и осуществляется переход к монтажу строений, - отметил замминистра обороны России Тимур Иванов на селекторном совещании, которое состоялось на днях в здании Министерства.

На объектах строительства задействовали более 3,5 тысяч специалистов и 800 единиц специальной техники. К маю в России должны появиться 16 новых инфекционных учреждений для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что строительство модульных медицинских центров с современным оборудованием началось на территории четырех военных округов Российской Федерации. Медицинские объекты для борьбы с распространением COVID-19 будут рассчитаны на 1600 коек.

Минобороны России по всей стране строит 16 инфекционных медцентров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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