Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись со строительством новых медицинских объектов по борьбе с вирусом на территории государства. Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме в 3 смены, сообщает ведомство.
- В настоящее время на всех строящихся медицинских объектах завершена заливка фундамента и осуществляется переход к монтажу строений, - отметил замминистра обороны России Тимур Иванов на селекторном совещании, которое состоялось на днях в здании Министерства.
На объектах строительства задействовали более 3,5 тысяч специалистов и 800 единиц специальной техники. К маю в России должны появиться 16 новых инфекционных учреждений для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что строительство модульных медицинских центров с современным оборудованием началось на территории четырех военных округов Российской Федерации. Медицинские объекты для борьбы с распространением COVID-19 будут рассчитаны на 1600 коек.
Минобороны России по всей стране строит 16 инфекционных медцентров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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