Число гостей при регистрации брака в Москве ограничили до пяти человек

28 Март 2020 2020-03-28T14:19:41+03:00

Такое правило будет действовать с 28 марта по 5 апреля

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Из-за ситуации с коронавирусом в Москве ограничили число гостей, которые могут присутствовать при регистрации брака. Начиная с субботы, 28 марта, сопровождать молодожен в помещениях учреждения могут лишь пять человек. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

Ограничения будут действовать до 5 апреля. Все торжественные церемонии заключения брака с новых выездных площадок, включая "Лужники" и башни "Москва Сити" перенесут в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания, где регулярно проводиться дезинфекция. Сотрудники учреждений также обеспечены масками и респираторами. В залах есть антисептические средства.

Все услуги - исключительно по предварительной записи, в том числе услуги по расторжению союза, регистрации рождения и усыновления, выдача повторных справок. Записаться можно по телефону Единой справочной службы. Для регистрации смерти предварительная запись не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU