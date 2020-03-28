2020-03-28T14:27:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Льва Лещенко: что известно о состоянии здоровья певца

По словам Владимира Винокура, состояние здоровья заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лев ЛещенкоЛев ЛещенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого ранее подтвердился коронавирус, улучшилось. Артист идет на поправку и уже вернулся в палату к жене Ирине. Об этом сообщил его друг, юморист Владимир Винокур.

"Все нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его", - цитирует РИА Новости артиста.

Сайт kp.ru писал, что 78-летний Лев Лещенко уже несколько дней находится в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке, куда свозят всех московских пациентов с подозрением на коронавирус. Исполнитель нетленных песен "День Победы" и "Прощай" изначально поступил с диагнозом пневмония. Позже оказалось, что вызвал ее новый тип коронавирусной инфекции.

В первый же день состояние артиста ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На настоящий момент состояние пациента стабильно, заверил главный врач больницы Денис Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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