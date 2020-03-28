2020-03-28T14:57:23+03:00
Общество

В Москве побит пятый за месяц температурный рекорд

В полдень столбики термометров на ВДНХ поднялись до +16,3 градуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве побит температурный рекорд 2007 годаВ Москве побит температурный рекорд 2007 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве побит очередной температурный рекорд - уже пятый с начала месяца. В полдень в субботу, 28 марта, столбики термометров на метеостанции на ВДНХ поднялись до +16,3 градуса.

Это самый теплый конец первого весеннего месяца за всю историю метеонаблюдений. До настоящего момента рекорд принадлежал 28 марта 2007 года. Тогда в столице потеплело до +15,3 градуса, передает "Интерфакс".

Велика вероятность, что в этот раз температура повысится до 17-18 градусов. Итоговые показатели станут известны ближе к вечеру. В метеобюро Москвы напомнили, что с начала марта дневные температурные рекорды ставились 7, 8, 9 и 26 марта.

Например, пару дней назад столбики термометров в столице поднялись до +16. Был побит рекорд, зафиксированный почти полвека назад - в далеком 1973 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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