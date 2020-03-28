Коронавирус обнаружен в 62 из 85 российских регионов

28 Март 2020 2020-03-28T16:12:22+03:00

covid-19 обнаружен в 62 из 85 российских регионов Фото: REUTERS

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В России коронавирусная инфекция выявлена в 62 регионах из 85. Об этом свидетельствуют данные на 28 марта оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки в стране врачи диагностировали covid-19 у 228 людей в 26 регионах. Лидером по числу выявленного заболевания covid-19 остается Москва - 114 новых случаев инфицирования.

Согласно последним данным официального портала стопкоронавирус.рф в стране подтверждено 1 264 случая заражения коронавирусом.

Впервые диагнозы были поставлены врачами в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что все инфицированные covid-19 люди накануне посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции в последние две недели.

Все зараженные сейчас находятся в инфекционных боксах. При этом за минувшие сутки из инфекционных отделений выписали четырех человек. Общее число выздоровевших россиян составляет 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU