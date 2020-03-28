Московская погода побила новый температурный рекорд

28 Март 2020 2020-03-28T18:24:41+03:00

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В Москве установился новый температурный рекорд для текущего сезона. Воздух в столице Российской Федерации в субботу, 28 марта, нагрелся до 16,3 градусов, сообщил ТАСС научный глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура воздуха побила тепловой рекорд, установленный в этот же день тридцать лет назад. Предыдущий абсолютный максимум был достигнут в тринадцать лет назад и составлял на тот момент 15,3 градусов.

- Рекорд побит: сегодня уже 16,3 градуса, - заметил Роман Вильфанд. Специалист не исключает, что температура воздуха в ближайшее время можно подрасти еще немного.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что синоптики предсказали возвращения весны в российскую столицу на несколько дней и новое похолодание в середине прошлой недели. После продолжительного холода и мартовского снега лишь 26 марта в Москву вернулась теплая весенняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU