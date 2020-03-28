Минспорт РФ закрывает все тренировочные базы с 29 марта из-за коронавируса
Министерство спорта России закрывает все тренировочные базы с 29 марта на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает в субботу, 28 марта, пресс-служба ведомства.
Возобновить процесс тренировок спортсменов можно будет только после получения особого распоряжения.
Сообщается, что все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена.
Учебно-тренировочный центр "Новогорск" планируется перейти в особый режим работы - подразумевается изоляция спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса, пишет ТАСС.
Напомним, согласно последним данным на 28 марта, в России число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 228 человек. В связи с активным распространением болезни президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU