Минспорт РФ закрывает все тренировочные базы с 29 марта из-за коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T19:02:16+03:00

Как долго будет действовать ограничение, пока не уточняется

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Министерство спорта России закрывает все тренировочные базы с 29 марта на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает в субботу, 28 марта, пресс-служба ведомства.

Возобновить процесс тренировок спортсменов можно будет только после получения особого распоряжения.

Сообщается, что все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена.

Учебно-тренировочный центр "Новогорск" планируется перейти в особый режим работы - подразумевается изоляция спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса, пишет ТАСС.

Напомним, согласно последним данным на 28 марта, в России число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 228 человек. В связи с активным распространением болезни президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU