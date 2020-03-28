2020-03-28T18:50:30+03:00
Общество

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал волонтером акции #добрыйсосед

Ленинградцы помогают пожилым людям, сидящим дома на карантине, с доставкой продуктов и покупкой лекарств
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Жители Ленинградской области присоединяются к акции #добрыйсоседЖители Ленинградской области присоединяются к акции #добрыйсоседФото: Instagram.com
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Жители Ленинградской области присоединяются к акции #добрыйсосед: любой желающий может стать волонтером и помочь пожилым и одиноким людям, остающимся дома на карантине. Соседи помогают друг другу в решении бытовых вопросов: купить продукты, принести из аптеки лекарства, вынести мусор, погулять с собакой. Акция проходит по всей области, к ней присоединился и губернатор региона Александр Дрозденко. Во Всеволжске глава региона посетил две семьи, соблюдающие режим самоизоляции.

- Участвую в акции #добрыйсосед, - написал Дрозденко на своей странице в Инстаграме. - Вместе с главным врачом Всеволожской больницы Константином Шипачевым помогаю с продуктами тем, кто добровольно или вынужденно находится на самоизоляции.

Губернатор напомнил о том, как важно сейчас следовать мерам безопасности и носить маску. Глава региона пообещал, что правительство Ленобласти будет обеспечивать волонтеров движения #добрыйсосед необходимыми средствами защиты.

- Соблюдаю требования безопасности: маска и перчатки нужны при общении с возможными носителями вируса, чтобы не заразиться самому, при общении с пожилыми людьми - чтобы, не дай бог, не передать им вирус. На улице средства защиты излишни, важно соблюдать дистанцию, - рассказал Дрозденко. - Волонтеров #добрыйсосед будем обеспечивать перчатками, масками или респираторами. Уважаемые друзья! Прошу вас - берегите себя и близких, избегайте любого скопления людей! Все массовые мероприятия в Ленобласти запрещены. Будьте здоровы!

Одна семья из Всеволжска, которую навестил губернатор, недавно вернулась из-за рубежа и соблюдает необходимый двухнедельный режим самоизоляции. Вторая семья – пожилые супруги – остаются на карантине по возрасту. Александр Дрозденко предварительно выяснил, в какой помощи нуждаются эти семьи, и вручил им продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Напомним, предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в стране нерабочей. Президент Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В Ленинградской области на время карантина закрылись кафе, рестораны и другие предприятия общепита, развлекательные и спортивные центры, парикмахерские и салоны красоты, многие непродовольственные магазины. Исключение составляют продуктовые супермаркеты, хозяйственные и другие магазины, торгующие товарами первой необходимости, зоомагазины, аптеки и ветеринарные аптеки, салоны связи.

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