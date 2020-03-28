2020-03-28T19:05:33+03:00
Общество

Сидите дома: Холод и снег вернутся в Москву в конце марта

Конец марта в российской столице обещает быть морозным и снежным
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве опять обещают метельВ Москве опять обещают метельФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Несмотря на значительное повышение температуры воздуха в Москве и Подмосковье в последние дни, синоптики не исключают, что в скором времени в столице снова выпадет снег. В конце марта, 30 и 31 числа, специалисты прогнозируют сильные морозы ночью, и температуру воздуха днем не выше 3 градусов тепла.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В начале апреля синоптики ожидают легкие дожди и усиление юго-западного ветра, которые может принести более прогретые воздух.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в российской столице сегодня, 28 марта, был установлен новый температурный рекорд: воздух в Москве прогрелся до 16,3 градуса. Весенняя погода вернулся в столицу государства два дня назад после продолжительных снегопадов и похолодания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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