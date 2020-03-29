2020-03-29T01:21:48+03:00
В мире

Тело министра финансов Гессена в Германии нашли на железнодорожных путях

Томас Шефер считался одним из возможных преемников на пост премьер-министра округа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Томас Шефер найден мёртвым на железнодорожных путяхТомас Шефер найден мёртвым на железнодорожных путяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии обнаружили тело министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера, сообщила газета Die Welt.

Издание уточняет, что погибшего политика нашли 28 марта на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн. Полиция считает, что криминальной составляющей в смерти политика нет.

Томас Шефер занимал пост министра финансов Гессена (земли в центральной части Германии) с августа 2010 года и считался одним из предполагаемых преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра республики.

24 февраля 2020 года в Гессене автомобиль протаранил толпу. Сайт kp.ru сообщал, что серебристый минивэн Mercedes наехал на людей в городе Фолькмарзен. Ранены были более 30 человек, а очевидцы сообщали, что водители целился в детей. Полиция сразу его задержала. Им оказался 29-летний гражданин Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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