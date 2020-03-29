2020-03-29T01:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чечне власти объявили строгий карантин

Выходить из дома можно только за продуктами и лекарствами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Чеченской Республики объявили жесткий карантин в регионе из-за коронавируса, жителям разрешат выходить из дома только за продуктами и лекарствамВласти Чеченской Республики объявили жесткий карантин в регионе из-за коронавируса, жителям разрешат выходить из дома только за продуктами и лекарствамФото: Андрей АБРАМОВ
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Власти Чечни объявили в республике жёсткий карантин из-за коронавируса. с 29 марта жителям разрешено покидать дома только для покупки продуктов и лекарств, сообщил журналистам председатель парламента Чечни, руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

- Для безопасности нашего населения у нас в регионе объявлен жёсткий карантин. С завтрашнего дня в Чеченской Республике, за исключением похода в аптеку, в продуктовый магазин или при наличии медицинских показателей, выходить на улицу запрещено. До сих пор патрульные машины ездили по улицам, призывая к самоизоляции, с завтрашнего дня будут отводить домой и штрафовать по закону, - сообщил Даудов.

Он также заявил, пассажиров без масок и перчаток не будут обслуживать в такси и общественном транспорте, а частный извоз будет запрещён.

Напомним, по состоянию на 28 марта в Чеченской Республике выявлено 12 предварительно-положительных результатов на коронавирус, а подтверждено пять случаев заражения. Под контролем врачей находятся 820 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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