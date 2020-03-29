2020-03-29T03:23:54+03:00
Общество

В московском метро "переименовали" две станции из-за коронавируса

Так пожилым москвичам напомнили о важности режима самоизоляции
Ася КУЗНЕЦОВА
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На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавирусаНа двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В московском метро на двух станциях появились стикеры, превратившие станции Домодедовскую и Бабушкинскую в "ДомаДедовскую" и "ДомаБабушкинскую", сообщает департамент транспорта Москвы. Таким образом власти Москвы напоминают всем жителям столицы о важности соблюдения режима самоизоляции для пожилых горожан из-за распространения коронавируса.

- Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время, - сказано в сообщении департамента в социальной сети.

Ранее представители московского метрополитена сообщали о снижении на 44% пассажиропотока за месяц. На спад пошли и показатели по ДТП. Количество поездок на автобусах из области в Москву и спрос на каршеринг упали на 26%, и спрос на поездки на такси сократился на 23%.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будут закрывать из-за коронавируса. Он также отметил, что для нормальной работы метро поезда должны курсировать постоянно, прокачивая воздух. Это необходимо для сохранения надлежащего состояния сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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