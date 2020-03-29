2020-03-29T04:08:48+03:00
Общество

Певица Валерия рассказала, что каждый день делает тесты на коронавирус

Поклонники указали исполнительнице на её попадание в группу риска
Ася КУЗНЕЦОВА
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Певица Валерия оценила свое попадание в группу риска заражения коронавирусом после выхода из дома для съемок в онлайн-кинотеатреПевица Валерия оценила свое попадание в группу риска заражения коронавирусом после выхода из дома для съемок в онлайн-кинотеатреФото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица Валерия прокомментировала в своём Instagram попадание в группу риска по заражению коронавирусом.

Валерия опубликовала видео, на котором рассказывает, что ездила на запись концерта для онлайн-кинотеатра.

- Ну и кому это надо, сидели бы дома на карантине, вы попали в группу риска счастливая вы наша, - написала одна из подписчиц в комментариях к посту.

Певица ответила, что риску подвергла только себя, а анализы на коронавирус проводит каждый день.

- Добрая, заботливая дамочка, не переживайте, если и рисковала, то только собой, потому как теперь строгий карантин. А еще, запаслась тестерами. Регулярно делаю анализы - Бог пока миловал. Куда ж без вашей заботы?, - парировала Валерия.

Валерия ответила на опасения в возможном заражении коронавирусом Фото: Instagram.com

Валерия ответила на опасения в возможном заражении коронавирусомФото: Instagram.com

Напомним, с 24 марта Лев Лещенко и его супруга находятся на лечении в главной "коронавирусной" больнице Москвы в Коммунарке. А накануне туда же доставили и 60-летнего Игоря Николаева. До этого они 13 марта посетили торжество по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. На празднике в числе гостей были и Валерия с Иосифом Пригожиным.

Сайт kp.ru сообщал, что на вечере также были Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш.

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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