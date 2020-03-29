2020-03-29T05:14:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван новый востребованный среди россиян товар

Специалист считает, что тепловизоры, которые сейчас популярны для установки на предприятиях, должны быть перенаправлены из свободной продажи на целевое использование
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владельцы предприятий стали приобретать тепловизоры для контроля состояния работниковВладельцы предприятий стали приобретать тепловизоры для контроля состояния работниковФото: REUTERS
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Помимо гречки, макарон и туалетной бумаги, дефицит которых в России спровоцировала эпидемия коронавируса, повышенный спрос появился и на тепловизоры. Поскольку повышенная температура тела является одним из первых признаков заражения коронавирусом, а замерять температуру на предприятиях с помощью термометров проблематично, работодатели стали приобретать всё больше тепловизоров.

- С учётом угрозы, которая идёт на нас, цена за хороший тепловизор в 300-500 тысяч рублей – это посильная нагрузка на компанию. Но тут надо сказать, что на рынке объём тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит, - рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-президент общественной организации "Российский союз инженеров" (РСИ) Иван Андриевский.

Он также отметил, что тепловизоры должны быть отправлены в эксплуатацию в местах особенно большого скопления людей, а не продаваться всем желающим. Андриевский называет тепловизоры товаром стратегического значения и призывает власти изъять их из продажи, чтобы перенаправить по целевому назначению для максимально возможной помощи в борьбе с распространением коронавируса в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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