МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Летние Олимпийские игры в Токио, которые перенесли из-за пандемии коронавируса, могут пройти в июле 2021 года, сообщает The New York Times.
Отмечается, что МОК и организаторы от Японии, принимающие участие в переговорах о переносе Олимпиады-2020, готовы назначить новой датой проведения церемонии открытия Игр 23 июля 2021 года.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Олимпиаде-2020 не станут менять название, несмотря на перенос на 2021 год.
Напомним, во вторник, 24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл переговоры с президентом МОК Томасом Бахом, по итогам которых было принято решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за коронавируса.
- В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к заключению, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позже лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества, - сказано в сообщении на сайте МОК.
Перенос Олимпиады станет сильным ударом по Японии, вложившей в подготовку $12 миллиардов.
Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.
ИСТОЧНИК KP.RU