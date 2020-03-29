В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов

29 Март 2020 2020-03-29T06:48:14+03:00

Облачная погода и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье днем Фото: Олег ЗОЛОТО

Днём воздух прогреется до +16, но ночью может похолодать до -1

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В Москве в воскресенье, 29 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и до 16 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 14-16 градусов, однако ночью она будет опускаться и может достичь минус 1 градуса.

Ветер в Москве ожидается южный и юго-западный, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду. Ночью он сменится на северный, а скорость порывов вырастет до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет примерно 743 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье перепад температуры может стать ещё больше: там тепло днём достигнет местами 17 градусов, а ночью в некоторых районах области температура опустится до минус двух. Также синоптики предостерегают об образовании ночью гололедицы и заморозков, из-за которых Гидрометцентр объявит жёлтый уровень опасности, начиная с ночи на 30 марта до окончания мокрого снега и обледенения.

ИСТОЧНИК KP.RU