В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
В Москве в воскресенье, 29 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и до 16 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 14-16 градусов, однако ночью она будет опускаться и может достичь минус 1 градуса.
Ветер в Москве ожидается южный и юго-западный, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду. Ночью он сменится на северный, а скорость порывов вырастет до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет примерно 743 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье перепад температуры может стать ещё больше: там тепло днём достигнет местами 17 градусов, а ночью в некоторых районах области температура опустится до минус двух. Также синоптики предостерегают об образовании ночью гололедицы и заморозков, из-за которых Гидрометцентр объявит жёлтый уровень опасности, начиная с ночи на 30 марта до окончания мокрого снега и обледенения.
ИСТОЧНИК KP.RU